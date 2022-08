10 film romantici da guardare su Netflix

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 agosto 2022) Non c’è una stagione predefinita per l’amore; l’amore è sempre, l’amore è ovunque. E cosa c’è meglio di un buonche ti permette di staccare la spina e passare una serata celebrando ilsmo, da soli, con amici, con la famiglia o magari in compagnia del proprio partner? C’è chi non le apprezza e fa di tutto per evitarle, e chi invece le ama e le cerca ovunque, non avendone mai abbastanza. Le commedie romantiche possono essere un’ottima via di fuga dalla realtà; per chi magari è alla ricerca dell’amore eterno e per chi invece quell’amore ce l’ha già. Le storie d’amore tendono sempre a farci sperare in un lieto fine, tendono a farci rilassare, sorridere e sognare. La piattaforma streamingne ha davvero un’infinità nel suo catalogo e scegliere talvolta è difficile. Oggi dunque abbiamo pensato, da buone amiche, di ...