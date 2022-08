?? – Erik ten Hag risponde alla pista di Rashford al PSG: “Rimarrà al Manchester United” (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 15:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: La pista di Marcus Rashford sul lato del Paris Saint-Germain è stata in qualche modo raffreddata da Erik ten Hag venerdì. In una conferenza stampa, l’allenatore del Manchester United ha ribadito l’importanza del nazionale inglese (24 anni, 46 presenze) nella forza lavoro. ” Rashford è molto importante, l’hai visto quando sono arrivato. Sono davvero felice con lui e non voglio davvero perderlo “ha detto il tecnico olandese, prima di proseguire:” Rashford fa parte dei nostri piani. Resterà al Manchester United “. Il PSG spera in altre tre reclute quest’estate. Secondo le nostre informazioni, il club ha preso di mira ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 15:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Ladi Marcussul lato del Paris Saint-Germain è stata in qualche modo raffreddata daten Hag venerdì. In una conferenza stampa, l’allenatore delha ribadito l’importanza del nazionale inglese (24 anni, 46 presenze) nella forza lavoro. ”è molto importante, l’hai visto quando sono arrivato. Sono davvero felice con lui e non voglio davvero perderlo “ha detto il tecnico olandese, prima di proseguire:”fa parte dei nostri piani. Resterà al“. Il PSG spera in altre tre reclute quest’estate. Secondo le nostre informazioni, il club ha preso di mira ...

