Zona_Wrestling : WWE: Il turn heel di John Cena mai avvenuto...ma tante volte pensato - IsolaWrestling : I CREATIVI DELLA WWE HANNO SPINTO PIÙ VOLTE PER IL TURN HEEL DI JOHN CENA - TSOWrestling : E se il piano di Liv Morgan fosse sempre stato farsi odiare dal pubblico? Ecco perché un suo turn heel sarebbe cred… - ItalianGodAEW : @bonko89 @ErCardinale @WWE Però cmq la spear di edge a dominik potrebbe essere un segnale per il turn, vedremo però… - ItalianGodAEW : @bonko89 @ErCardinale @WWE potrebbe essere un opzione anche se cmq edge ha dato dimostrazione di voler affrontare d… -

The Shield Of Wrestling

...ringe l'occasione arrivò a Summerslam 2016 in un rematch contro John Cena (il loro primo incontro a Money In The Bank 2016 era terminato in maniera controversa) alimentato dall'incredibile......e produttore di wrestling Bruce Prichard ha recentemente discusso del tempo trascorso in, e ha ...di attuare subito il tradimento dell'Evolution nei confronti di Randy Orton e il conseguente... John Cena: il team creativo ha spinto per un suo turn heel Appearing on the Cheap Heat podcast (h/t Nitish Vashishtha of ThirstyForNews.com), former WWE writer Brian Gewirtz revealed Cena's reaction to a potential heel turn: "All right, listen, you want to ...The idea of John Cena turning heel during his run as WWE 's top guy was a fantasy consistently discussed by fans throughout the late 2000s through the mid-2010s. It never happened, but former WWE Head ...