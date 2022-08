(Di domenica 14 agosto 2022) A due settimane dalla fine del calciomercato si potrebbe concretizzare l’ennesimo trasferimento di unitaliano in. Si tratta del classe 2003, attaccante italiano che ha fatto il suo debutto con la maglia azzurra a giugno scorso. Un nome che soprattutto all’inizio dell’estate stava sulla bocca di molto club europei, ma solo adesso potrebbe davvero lasciare lo Zurigo visto il contratto in scadenza nel 2023 – che non rinnoverà. Su di lui è molto forte l’interesse deldel presidente italiano Andrea Radrizzani. Il club inglese ha presentato allo Zurigo un’offerta da circa 5 milioni di euro e potrebbe srla sulle tante pretendenti italiane ed estere. La prossima settimana sarà decisiva per capire se davvero ...

Discorso simile per lo Zurigo di, che all'andata ha espugnato (0 - 2) il campo del Linfield mettendo in cassaforte la qualificazione. Almeno tre gol complessivi anche in Dudelange - ...Con la stessa rapidità con cui, oplà, scatta, dribbla e sguscia via lasciando sul posto chiunque cerchi di fermarlo, Wilfriedè apparso e subito scomparso - come fosse un piccolo Houdini - dal calcio dei campioni e dei riflettori. E dal mercato. Già, ricordate lo stupore di tutti noi amanti del pallone quando, lo ... Willy Gnonto verso la Premier League: il Leeds punta dritto sul giovane azzurro News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Leeds United are the latest club to be making a firm bid for Italy international sensation Willy Gnonto, according to Sky Sport Italia.