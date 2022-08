WhatsApp introduce la condivisione del numero di telefono, la nuova funzione che mancava (Di domenica 14 agosto 2022) Anche oggi siamo qui a raccontarvi di un nuovo aggiornamento per WhatsApp, l’applicazione di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg. WhatsApp, 13/8/2022 – Computermagazine.itStando a quanto scoperto dai ragazzi di WABetaInfo, portale specializzato nello scavare a fondo nei codici delle versioni Beta di WhatsApp per individuare eventuali novità, l’ultima funzione inedita riguarda il numero di telefono. Nel dettaglio questa “opzione” è stata scoperto nella versione 2.22.17.23 della Beta per Android, e consente di gestire la visibilità del numero di telefono una volta che viene avviata una chat con qualcuno. Come potete notare dallo screenshot della nuova funzione che trovate pubblicato su questa pagina, è emersa ... Leggi su computermagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Anche oggi siamo qui a raccontarvi di un nuovo aggiornamento per, l’applicazione di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg., 13/8/2022 – Computermagazine.itStando a quanto scoperto dai ragazzi di WABetaInfo, portale specializzato nello scavare a fondo nei codici delle versioni Beta diper individuare eventuali novità, l’ultimainedita riguarda ildi. Nel dettaglio questa “opzione” è stata scoperto nella versione 2.22.17.23 della Beta per Android, e consente di gestire la visibilità deldiuna volta che viene avviata una chat con qualcuno. Come potete notare dallo screenshot dellache trovate pubblicato su questa pagina, è emersa ...

NewsletterLeggo : Whatsapp introduce il blocco degli screenshot Notizie dall'O - citypat1 : .@WhatsApp introduce gradualmente nuove funzionalità volte a rafforzare la #privacy utenti ??disponibili da oggi la… - infoitscienza : Whatsapp introduce nuove funzioni: dall’uscire in incognito dai gruppi al blocco degli screenshot, ecco di cosa si… - FQMagazineit : Whatsapp introduce nuove funzioni: dall’uscire in incognito dai gruppi al blocco degli screenshot, ecco di cosa si… - ITechManiaIT : WhatsApp introduce una nuova funzione per i messaggi inviati -