Washington, si schianta con l’auto contro il cancello di Capitol Hill. Poi spara all’impazzata prima di uccidersi (Di domenica 14 agosto 2022) Un uomo si e’ schiantato con la sua auto contro la cancellata di Capitol Hill. La polizia ha confermato la notizia. I fatti sono avvenuti subito dopo le 4 del mattino. Mentre l’uomo stava scendendo dall’auto, il veicolo e’ stato avvolto dalle fiamme. L’uomo ha poi sparato diversi colpi d’arma da fuoco in aria lungo East Capitol Street. Quando gli agenti hanno sentito il rumore degli spari hanno cercato di avvicinarsi all’uomo, che si e’ sparato. Nessun altro e’ rimasto ferito L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Un uomo si e’to con la sua autola cancellata di. La polizia ha confermato la notizia. I fatti sono avvenuti subito dopo le 4 del mattino. Mentre l’uomo stava scendendo dal, il veicolo e’ stato avvolto dalle fiamme. L’uomo ha poito diversi colpi d’arma da fuoco in aria lungo EastStreet. Quando gli agenti hanno sentito il rumore degli spari hanno cercato di avvicinarsi all’uomo, che si e’to. Nessun altro e’ rimasto ferito L'articolo proviene da Ildenaro.it.

