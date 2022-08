Vittorio Brumotti minacciato con una pistola a Los Angeles, le parole della fidanzata Annachiara Zoppas (Di domenica 14 agosto 2022) Quelli che racconta Vittorio Brumotti in un video pubblicato sul sito di Striscia la Notizia, sono attimi di paura, momenti concitati che arrivano dopo l’ennesima aggressione che, però, questa volta ha un sapore e un tenore diversi. Cosa è successo di preciso? Vittorio Brumotti pubblica questo video mentre si trova a Los Angeles con la sua fidanzata Annachiara Zoppas e alcuni amici. Proprio mentre il gruppo passeggiava, quattro ragazzi li hanno aggrediti e, in particolare, hanno colpito Vittorio Brumotti alla testa con una pistola, la stessa che gli hanno poi messo in bocca per minacciarlo e che poi è finita a terra. Lo stesso inviato del tg satirico ha mostrato nel video l’arma a terra raccontando ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Quelli che raccontain un video pubblicato sul sito di Striscia la Notizia, sono attimi di paura, momenti concitati che arrivano dopo l’ennesima aggressione che, però, questa volta ha un sapore e un tenore diversi. Cosa è successo di preciso?pubblica questo video mentre si trova a Loscon la suae alcuni amici. Proprio mentre il gruppo passeggiava, quattro ragazzi li hanno aggrediti e, in particolare, hanno colpitoalla testa con una, la stessa che gli hanno poi messo in bocca per minacciarlo e che poi è finita a terra. Lo stesso inviato del tg satirico ha mostrato nel video l’arma a terra raccontando ...

