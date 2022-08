Vittorio Brumotti aggredito in pieno giorno a Los Angeles (Di domenica 14 agosto 2022) Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da Vittorio Brumotti, la fidanzata Annachiara Zoppas e due loro amici sabato pomeriggio a Los Angeles, dove si trovavano per una vacanza. Vittorio Brumotti, attimi di paura a Los Angeles: “Mi hanno infilato una pistola in bocca” © thesocialpost.itIl conduttore di Paperissima Sprint e inviato biker di Striscia la notizia, purtroppo abituato a subire aggressioni per via dei suoi servizi contro la droga, è stato rapinato nella cittadina californiana, in pieno giorno. Mi hanno dato il calcio di una pistola in testa e mi sono svegliato per terra con un’altra pistola infilata in bocca, è stato un momento terribile. Racconta Brumotti: Sono qui in vacanza con Annachiara. Stavo girando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da, la fidanzata Annachiara Zoppas e due loro amici sabato pomeriggio a Los, dove si trovavano per una vacanza., attimi di paura a Los: “Mi hanno infilato una pistola in bocca” © thesocialpost.itIl conduttore di Paperissima Sprint e inviato biker di Striscia la notizia, purtroppo abituato a subire aggressioni per via dei suoi servizi contro la droga, è stato rapinato nella cittadina californiana, in. Mi hanno dato il calcio di una pistola in testa e mi sono svegliato per terra con un’altra pistola infilata in bocca, è stato un momento terribile. Racconta: Sono qui in vacanza con Annachiara. Stavo girando ...

