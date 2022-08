Vista da vicino - Tutta la Toyota Yaris Cross foto per foto (Di domenica 14 agosto 2022) La Yaris s'è fatta Suv. L'ultima generazione della piccola di casa Toyota è stata infatti declinata in una versione a ruote alte, battezzata Yaris Cross. La parentela con la segmento B è subito evidente, con richiami nel design e nell'organizzazione degli interni. Rispetto alla sorella, però, la Cross è molto più spaziosa, soprattutto in altezza, e consente di viaggiare comodi in quattro, con un eventuale quinto passeggero che deve stringersi un po'. Di buon livello anche la capacità del bagagliaio, che con 397 litri dichiarati (che salgono a 1.000 abbattendo il divano posteriore) non è niente male Vista la lunghezza di soli 4 metri e 18 centimetri. Solo full hybrid. L'ibrido è ormai una tradizione per la Casa giapponese e la Yaris Cross non poteva che ... Leggi su quattroruote (Di domenica 14 agosto 2022) Las'è fatta Suv. L'ultima generazione della piccola di casaè stata infatti declinata in una versione a ruote alte, battezzata. La parentela con la segmento B è subito evidente, con richiami nel design e nell'organizzazione degli interni. Rispetto alla sorella, però, laè molto più spaziosa, soprattutto in altezza, e consente di viaggiare comodi in quattro, con un eventuale quinto passeggero che deve stringersi un po'. Di buon livello anche la capacità del bagagliaio, che con 397 litri dichiarati (che salgono a 1.000 abbattendo il divano posteriore) non è niente malela lunghezza di soli 4 metri e 18 centimetri. Solo full hybrid. L'ibrido è ormai una tradizione per la Casa giapponese e lanon poteva che ...

