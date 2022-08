VIDEO | Scontro Conte-Tuchel | finale incandescente tra Chelsea e Tottenham!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 14 agosto 2022) Al contrario della “nostra” Serie A, la Premier League è già entrata nel vivo con unodal sapore di storia, ma anche di presente. Si è appena concluso il derby di Londra trae Tottenham, che è da poco terminato per 2-2. Per i Blues ha segnato il primo gol in Inghilterra Kalidou Koulibaly. Per gli Spurs ha trovato la via del gol Højbjerg al 68?, oltre ad Harry Kane al 90+6?, valevole per il momentaneo pareggio. Un destro dalla buona distanza che ha sorpreso Mendy e ha regalato una gioia ai tifosi ospiti, che comunque torneranno a casa a mani vuote. L’episodio chiave, però, è avvenuto subito dopo questo gol: infatti, Thomase Antonio, allenatori rispettivamente die Tottenham, sono stati inquadrati durante un furioso litigio. L’ex allenatore di Juve e Inter ha ...