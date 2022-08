VIDEO | OUT IN ALLENAMENTO, SALTA VERONA-NAPOLI! (Di domenica 14 agosto 2022) Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di VERONA per la prima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18.30. Il gruppo squadra dopo una fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto. In chiusura i calciatori si sono soffermati a calciare le punizioni. Giuseppe Ambrosino ha svolto personalizzato in palestra, anche Fabian Ruiz lavoro personalizzato e con ogni probabilità non prenderà parte alla trasferta di domani. Lo spagnolo è nel mirino del PSG e chissà che la sua assenza non sia dovuta anche ad altri motivi extra campo. Spalletti si prepara all’esordio stagionale e secondo quanto riferito da Sky, il modulo scelto dall’allenatore toscano sarà il 4-3-3. Di seguito i probabili undici che scenderanno in campo al Bentegodi per la ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi diper la prima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18.30. Il gruppo squadra dopo una fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto. In chiusura i calciatori si sono soffermati a calciare le punizioni. Giuseppe Ambrosino ha svolto personalizzato in palestra, anche Fabian Ruiz lavoro personalizzato e con ogni probabilità non prenderà parte alla trasferta di domani. Lo spagnolo è nel mirino del PSG e chissà che la sua assenza non sia dovuta anche ad altri motivi extra campo. Spalletti si prepara all’esordio stagionale e secondo quanto riferito da Sky, il modulo scelto dall’allenatore toscano sarà il 4-3-3. Di seguito i probabili undici che scenderanno in campo al Bentegodi per la ...

