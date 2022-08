VIDEO / Bayern Monaco, Muller insegna a Manè come giocare a carte (Di domenica 14 agosto 2022) Relax e show in casa Bayern Monaco con Muller, solito protagonista. Questa volta da insegnante di carte: gioca con Pavard e Manè e il senegalese rimane impressionato dalle sue qualità. (Gazzetta dello Sport) Leggi su golssip (Di domenica 14 agosto 2022) Relax e show in casacon, solito protagonista. Questa volta dante di: gioca con Pavard ee il senegalese rimane impressionato dalle sue qualità. (Gazzetta dello Sport)

andreamusso97 : RT @GoalItalia: Barcellona-Bayern 2-8: due anni fa accadeva davvero ?? - imabdielito : RT @GoalItalia: Barcellona-Bayern 2-8: due anni fa accadeva davvero ?? - GoalItalia : Barcellona-Bayern 2-8: due anni fa accadeva davvero ?? - valerio_amadei : ps, per quelli che dicono che al Bayern non gioca guardatevi i video degli allenamenti individuali perché è fuori f… - leclercbatch : Ancora parole del difensore del Bayern in cui dice che ha giocato poco, sinceramente stanco. Prossima intervista? D… -