Verso le elezioni | Meloni | “La sinistra teme il presidenzialismo perché dovrebbe vincere” Berlusconi | “Stop all’immigrazione clandestina” Fassino | “Rischio deriva nazionalistica | antieuropea e populista” M5S presenta il programma “Dalla parte giusta”

repubblica : Elezioni, Carlo Calenda verso la rottura con lo schieramento di centrosinistra - forza_italia : La serietà paga. La coerenza dei valori e della proposta anche. Avanti così, verso le #ElezioniPolitiche2022.… - MediasetTgcom24 : Il programma del M5s: 'Via Irap e ok a salario minimo e fiducia costruttiva' #elezioni #meloni #letta #berlusconi… - Toynagual40 : RT @M49liberorso: Si va verso azzeramento iva su pasta e fagioli per produrre gas autonomamente #elezioni #CampagnaElettorale - BabbaiFabry : RT @M49liberorso: Si va verso azzeramento iva su pasta e fagioli per produrre gas autonomamente #elezioni #CampagnaElettorale -

Non ho pregiudizidi lei, ma passare dalla credibilità di Draghi a un altro governo, che dovra' dimostrare di essere affidabile, è in sé un problema per il Paese'. 'Semplicemente non mi candido.La corsaledel 25 settembre continua, così come le polemiche dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo e su Mattarella e quelle di Giorgia Meloni sulla fiamma, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Le intenzioni di voto verso le Elezioni 2022: sondaggi politici Swg, con FdI in calo e Pd che tallona. M5s al 10%, sale FI, Calenda sfiora il 7%. Toto-Premier, avanza .... La lista di Giorgia Meloni i ...