Verona-Napoli, i convocati di Cioffi: due assenze pesanti (Di domenica 14 agosto 2022) Domani sera il Napoli esordirà in Serie A contro il Verona. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati che non vede presente né Fabian Ruiz – ufficialmente alle prese con qualche problemino fisico ma ufficiosamente ad un passo dal passaggio al PSG – e Giovanni Simeone, ancora non ufficializzato dalla società azzurra. Verona NapoliVerona-Napoli: i convocati di Cioffi Anche il Verona di Gabriele Cioffi ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per la prima uscita stagionale contro il Napoli. Due assenze pesanti, entrambe per squalifica da scontare dopo l’ultima giornata della prossima stagione: assenti Miguel ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Domani sera ilesordirà in Serie A contro il. Luciano Spalletti ha diramato la lista deiche non vede presente né Fabian Ruiz – ufficialmente alle prese con qualche problemino fisico ma ufficiosamente ad un passo dal passaggio al PSG – e Giovanni Simeone, ancora non ufficializzato dalla società azzurra.: idiAnche ildi Gabrieleha diramato da pochi minuti la lista deiper la prima uscita stagionale contro il. Due, entrambe per squalifica da scontare dopo l’ultima giornata della prossima stagione: assenti Miguel ...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Questo Napoli farà innamorare ancora i tifosi” ?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, fatta per #Simeone dal #Verona L'attaccante argentino arriva in prestito con obbligo di… - gianluigibuffon : Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito do… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #FabianRuiz non convocato dal #Napoli ???? Il #PSG si avvicina sempre di più #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato htt… - PasqualeCaldar9 : -