Verona-Napoli, i 22 convocati di Spalletti: ecco Kim e Kvaratskhelia, out Fabian Ruiz (Di domenica 14 agosto 2022) I 22 convocati di Luciano Spalletti in vista di Verona-Napoli, incontro valevole come prima giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico azzurro ha scelto i migliori a sua disposizione per la delicata trasferta scaligera, con i veneti chiamati a reagire dopo l’inaspettata eliminazione in Coppa Italia per mano del Bari. Prima convocazione per la massima serie italiana per ciò che concerne Kim e Kvaratskhelia, due rilevanti rinforzi pervenuti dal mercato estivo; out invece il separato in casa Fabian Ruiz, assente ufficialmente dopo alcuni problemi fisici e conseguente lavoro differenziato. Di seguito la lista di Spalletti. convocati Napoli PORTIERI – Marfella, Meret, Sirigu. DIFENSORI – Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) I 22di Lucianoin vista di, incontro valevole come prima giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico azzurro ha scelto i migliori a sua disposizione per la delicata trasferta scaligera, con i veneti chiamati a reagire dopo l’inaspettata eliminazione in Coppa Italia per mano del Bari. Prima convocazione per la massima serie italiana per ciò che concerne Kim e, due rilevanti rinforzi pervenuti dal mercato estivo; out invece il separato in casa, assente ufficialmente dopo alcuni problemi fisici e conseguente lavoro differenziato. Di seguito la lista diPORTIERI – Marfella, Meret, Sirigu. DIFENSORI – Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario ...

