Vendite auto, segni di timida ripartenza. «Si spera nei bonus» (Di domenica 14 agosto 2022) In Bergamasca. A luglio immatricolazioni calate «solo» del 5% rispetto al 2021. Pareggio a livello nazionale. Il costo ancora elevato pesa sull’elettrico: - 50,4%. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 agosto 2022) In Bergamasca. A luglio immatricolazioni calate «solo» del 5% rispetto al 2021. Pareggio a livello nazionale. Il costo ancora elevato pesa sull’elettrico: - 50,4%.

