Valtellina, riaperta la superstrada di accesso che era chiusa per una frana (Di domenica 14 agosto 2022) È stato riaperto il traffico lungo il tratto della statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiuso stamattina in direzione nord ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, per la caduta, la scorsa notte, di alcuni massi lungo la strada. Ne ha dato comunicazione l'Anas, precisando che la chiusura era stata resa necessaria per consentire ai tecnici di effettuare le opportune verifiche lungo il versante roccioso limitrofo, di competenza degli enti territoriali. Il pericolo era proprio che la frana potesse ripetersi. La dinamica della frana La frana della scorsa notte, che aveva colpito alcune auto di passaggio, aveva danneggiato solo i veicoli, senza che nessuno fosse rimasto ferito. In poche ore, la chiusura del tratto autostradale aveva provocato code lungo la principale via di collegamento con l'Alto lago, la ...

