Usa | sostenitori di Trump armati protestano davanti al quartier generale Fbi

CottarelliCPI : Pillole dagli USA: Trump vuole abolire il Dipartimento dell'Istruzione perché gli insegnanti americani sono pericol… - Damianodanny1 : CAPITOL HILL? COMINCIA SOSTENITORI DI TRUMP INIZIANO CASINO ARIZONA GRUPPO, ARMATO DI FUCILI E PISTOLE RADUNATO F… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA Alta tensione dopo il blitz nella residenza privata dell'ex presidente… - zazoomblog : Usa alta tensione dopo il blitz a casa di Trump: suoi sostenitori armati fuori dagli uffici Fbi in Arizona – Il Vid… - Open_gol : Cresce la tensione fuori gli uffici dell'Fbi -

- La spinta eversiva deinon si è mai sopita e l'occasione per nuove iniziative è stata la perquisizione e il sequestro di documenti riservati nella residenza in Florida dell'ex presidentedonald trump: VIDEO SUPPORTER TRUMP ARMATI FUORI DA FBI ARIZONA - Una decina didi Donald Trump armati di fucili e pistole si sono ritrovati fuori dal quartier generale dell'Fbi a Phoenix, in ...Così attrezzati, una decina di sostenitori di Donald Trump hanno deciso di presentarsi fuori dal quartier generale dell’Fbi a Phoenix, in Arizona, per protestare contro il blitz dei federali a Mar-a-L ...La spinta eversiva dei sostenitori non si è mai sopita e l'occasione per nuove iniziative è stata la perquisizione e il sequestro di documenti riservati nella residenza in Florida dell'ex presidente ...