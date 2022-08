Usa: Rushdie senza respiratore, parla e scherza (Di domenica 14 agosto 2022) New York, 14 ago. (Adnkronos) - Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore, parla e scherza. Le ultime notizie sulle condizioni dello scrittore angloindiano aggredito e accoltellato durante un evento nello stato di New York descrivono una situazione in miglioramento. Rushdie resta ricoverato per le gravi ferite riportate ma - secondo quanto twittato dal collega Aatish Taseer - "non è più attaccato al respiratore e parla (e scherza)". Informazioni confermate dall'agente dello scrittore ferito, Andrew Wylie. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) New York, 14 ago. (Adnkronos) - Salmanè stato staccato dal. Le ultime notizie sulle condizioni dello scrittore angloindiano aggredito e accoltellato durante un evento nello stato di New York descrivono una situazione in miglioramento.resta ricoverato per le gravi ferite riportate ma - secondo quanto twittato dal collega Aatish Taseer - "non è più attaccato al(e)". Informazioni confermate dall'agente dello scrittore ferito, Andrew Wylie.

