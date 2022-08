Usa, musica italiana: ecco i quaranta semifinalisti di NYCanta (Di domenica 14 agosto 2022) Resi noti i nomi dei semifinalisti della XIV edizione del NYCanta, il Festival della musica italiana di New York, previsto per il prossimo 9 ottobre a New York all’Oceana Theater, presentato da Pupo e Monica Marangoni, volto Rai Italia. Il Festival, unico nel suo genere, anche quest’anno in onda su Rai 2 e Rai Italia, si conferma tra le manifestazioni di scouting artistico più gettonati visti i numerosi consensi. Il 9 agosto durante una diretta social, i direttori artistici Cesare Rascel e Beppe Stanco hanno comunicato i nomi degli artisti che hanno superato la fase “Audizioni Live”, chiamando ognuno di loro al telefono, suggerendo in modo scherzoso in diretta di rispondere con la frase “New York New York”, evidente citazione del famoso programma di fine anni 80 “Europa Europa”, condotto da Fabrizio Frizzi. Durante la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Resi noti i nomi deidella XIV edizione del, il Festival delladi New York, previsto per il prossimo 9 ottobre a New York all’Oceana Theater, presentato da Pupo e Monica Marangoni, volto Rai Italia. Il Festival, unico nel suo genere, anche quest’anno in onda su Rai 2 e Rai Italia, si conferma tra le manifestazioni di scouting artistico più gettonati visti i numerosi consensi. Il 9 agosto durante una diretta social, i direttori artistici Cesare Rascel e Beppe Stanco hanno comunicato i nomi degli artisti che hanno superato la fase “Audizioni Live”, chiamando ognuno di loro al telefono, suggerendo in modo scherzoso in diretta di rispondere con la frase “New York New York”, evidente citazione del famoso programma di fine anni 80 “Europa Europa”, condotto da Fabrizio Frizzi. Durante la ...

