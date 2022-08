Usa, alta tensione dopo il blitz a casa di Trump: suoi sostenitori armati fuori dagli uffici Fbi in Arizona – Il Video (Di domenica 14 agosto 2022) Fucili e pistole alla mano, ma anche striscioni e bandiere americane. Così attrezzati, una decina di sostenitori di Donald Trump hanno deciso di presentarsi fuori dal quartier generale dell’Fbi a Phoenix, in Arizona, per protestare contro il blitz dei federali a Mar-a-Lago. Una perquisizione a detta loro «illegale»: «Non staremo a guardare e non ci fermeremo», ha promesso un partecipante. La protesta è avvenuta sabato ma le immagini hanno iniziato a circolare soltanto nelle ultime ore. August 13, 2022 Lo scorso 11 agosto, un uomo armato ha cercato di entrare nella sede dell’Fbi a Cincinnati, in Ohio, ma è stato ucciso dalla polizia. Dalle prime indagini eseguite sui suoi profili social, pare che avesse postato messaggi d’odio contro l’Agenzia dopo ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) Fucili e pistole alla mano, ma anche striscioni e bandiere americane. Così attrezzati, una decina didi Donaldhanno deciso di presentarsidal quartier generale dell’Fbi a Phoenix, in, per protestare contro ildei federali a Mar-a-Lago. Una perquisizione a detta loro «illegale»: «Non staremo a guardare e non ci fermeremo», ha promesso un partecipante. La protesta è avvenuta sabato ma le immagini hanno iniziato a circolare soltanto nelle ultime ore. August 13, 2022 Lo scorso 11 agosto, un uomo armato ha cercato di entrare nella sede dell’Fbi a Cincinnati, in Ohio, ma è stato ucciso dalla polizia. Dalle prime indagini eseguite suiprofili social, pare che avesse postato messaggi d’odio contro l’Agenzia...

