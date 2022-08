Uomo spara in aeroporto, scalo evacuato (Di domenica 14 agosto 2022) Panico all'aeroporto di Canberra in Australia. Sono stati esplosi colpi di arma da fuoco nello scalo. E' scattato il piano di emergenza ed è stato evacuato. Lo riportano media locali. Secondo quanto riferito, gli spari sono stati... Leggi su europa.today (Di domenica 14 agosto 2022) Panico all'di Canberra in Australia. Sono stati esplosi colpi di arma da fuoco nello. E' scattato il piano di emergenza ed è stato. Lo riportano media locali. Secondo quanto riferito, gli spari sono stati...

monikindaaaa : RT @ilgiornale: Un parcheggiatore abusivo è stato ammazzato mentre stava varcando l'ingresso di una spiaggia a Marina di Lesina. Gli agenti… - ilgiornale : Un parcheggiatore abusivo è stato ammazzato mentre stava varcando l'ingresso di una spiaggia a Marina di Lesina. Gl… - iltirreno : L’uomo è stato ucciso da un passante. Secondo la procuratrice, le prime vittime erano inquilini dell’aggressore - gianluca_sanzo : RT @larenait: +++ Momenti di terrore in località Mangano - Albrg56219658 : RT @lisadagliocchib: il soldato spara e un altro uomo non ride più. È la guerra. C’è un altro gioco da inventare: far sorridere il mondo.… -