Uomini e Donne news 14 agosto 2022, De Filippi mai così furiosa: lo "scandalo" Laura Lella (Di domenica 14 agosto 2022) Ai tempi dello scandalo, i gossip di Uomini e Donne si occuparono a lungo di lei, della tronista Laura Lella, la prima e unica protagonista del trono classico a essere letteralmente cacciata dal programma da Maria De Filippi in persona, infuriatissima per come la ragazza secondo lei aveva abbondantemente preso in giro tutti quanti, dalla redazione al pubblico stesso. E oggi, dopo anni di oblio, Laura Lella per la prima volta torna a parlare di quell'esperienza e di cosa è successo dopo! Uomini e Donne, famosa coppia annuncia le nozze Nessuno credeva in loro quando erano nel parterre del trono over, ma oggi hanno smentito tutti ...

