Uomini e Donne, bocciata per il grande salto il tv: niente prima serata per lei (Di domenica 14 agosto 2022) L’ex tronista ha ricevuto un grande no: non ci sarà nessuna prima serata tv per lei perché i provini non sono andati a buon fine Maria De Filippi (Uomini-e-Donne)È periodo di bilanci, Alfonso Signorini è pronto al suo grande Fratello Vip 7, sta chiudendo le ultime trattative prima di dare il via a questa nuova entusiasmante edizione. Sono quindi proprio queste le ultime settimane per le novità in merito ai volti che troveremo all’interno della casa. Negli ultimi giorni era venuto fuori lo scoop in merito a un’ex tronista di Uomini e Donne che avrebbe dovuto fare il provino per entrare all’edizione 7 di quest’anno. A quanto raccontano le indiscrezioni sembra non averlo superato. Parliamo nello specifico di Andrea Nicole. La tronista ... Leggi su direttanews (Di domenica 14 agosto 2022) L’ex tronista ha ricevuto unno: non ci sarà nessunatv per lei perché i provini non sono andati a buon fine Maria De Filippi (-e-)È periodo di bilanci, Alfonso Signorini è pronto al suoFratello Vip 7, sta chiudendo le ultime trattativedi dare il via a questa nuova entusiasmante edizione. Sono quindi proprio queste le ultime settimane per le novità in merito ai volti che troveremo all’interno della casa. Negli ultimi giorni era venuto fuori lo scoop in merito a un’ex tronista diche avrebbe dovuto fare il provino per entrare all’edizione 7 di quest’anno. A quanto raccontano le indiscrezioni sembra non averlo superato. Parliamo nello specifico di Andrea Nicole. La tronista ...

