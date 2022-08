Una rete metallica ricostruirà il Facciatone di Siena Ma la città non ha bisogno di aggiunte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 agosto 2022) Dopo la ricostruzione della fontana d’Ercole alla Reggia di Venaria Reale, un’altra bizzarria, se vogliamo ancor più grave, incombe sul nostro patrimonio artistico: la ricostruzione inelettrosaldata della facciata incompiuta del “Nuovo Duomo” di. Mentre in Piemonte ci sono stati tante critiche ma sussurrate, dato il carattere sabaudo cauto più incline ai sussurri che alle grida, in Toscana e specialmente ala polemica è esplosa in tutta la sua tradizionale passionalità e veemenza. Quasi ci si dimentica dell’imminente palio dell’Assunta, beh si fa per dire, ma innon si parla d’altro, sino ad arrivare, da parte delle forze politiche, ad interrogazioni, esposti e minacce di denunce. Si tratta, anzi si tratterebbe della ricostruzione della famosa facciata del “Duomo ...