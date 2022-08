Una cinefilia diffusa sotto le stelle di Piazza Grande (Di domenica 14 agosto 2022) Il cuore del festival di Locarno è la Piazza Grande. Uno spazio enorme, che verso il fondo curva anche un po’, trasformato da oltre quaranta anni nella più Grande arena L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 14 agosto 2022) Il cuore del festival di Locarno è la. Uno spazio enorme, che verso il fondo curva anche un po’, trasformato da oltre quaranta anni nella piùarena L'articolo proviene da il manifesto.

rombi_ti : RT @gicolino69: @Moonlightshad1 Troisi in Ricomincio da tre si sentiva dire da Lello Arena “lasciare il certo per l’incerto” e giù una disc… - gicolino69 : @Moonlightshad1 Troisi in Ricomincio da tre si sentiva dire da Lello Arena “lasciare il certo per l’incerto” e giù… -