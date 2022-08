Un altro domani anticipazioni 16 agosto 2022, Francisco teme per Carmen (Di domenica 14 agosto 2022) Nella puntata di Un altro domani in onda martedì 16 agosto 2022 Francisco sarà molto spaventato per Carmen e vuole che la giovane non esca più da sola. Lei invece chiede al padre di non mettere in atto misure così dure per proteggerla, ma poi l’ennesima aggressione nei suoi confronti la fa desistere e cambiare idea. Intanto Ines si convince che Angel sia ancora innamorato di lei dopo il bacio mozzafiato che le ha dato. Potete trovare sul sito Mediaset Infinity tutti gli episodi già andati in onda nella sezione on demand. Un altro domani, come ha iniziato Laura Ledesma la sua carriera? Vediamo come ha mosso i primi passi l'attrice che interpreta Julia nella soap ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 agosto 2022) Nella puntata di Unin onda martedì 16sarà molto spaventato pere vuole che la giovane non esca più da sola. Lei invece chiede al padre di non mettere in atto misure così dure per proteggerla, ma poi l’ennesima aggressione nei suoi confronti la fa desistere e cambiare idea. Intanto Ines si convince che Angel sia ancora innamorato di lei dopo il bacio mozzafiato che le ha dato. Potete trovare sul sito Mediaset Infinity tutti gli episodi già andati in onda nella sezione on demand. Un, come ha iniziato Laura Ledesma la sua carriera? Vediamo come ha mosso i primi passi l'attrice che interpreta Julia nella soap ...

