Ultime Notizie – Meloni | “Sinistra teme presidenzialismo perché dovrebbe vincere”

"Noi, invece, non temiamo il giudizio degli italiani e vogliamo restituire forza alla volontà popolare" "Anni e anni al governo senza vincere un'elezione: per questo alla Sinistra fa così paura il presidenzialismo. Noi, invece, non temiamo il giudizio degli italiani e vogliamo restituire forza alla volontà popolare". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Negli ultimi 20 anni, in Italia – aveva scritto ieri su Facebook la leader di FdI -, ci sono stati 11 Presidenti del Consiglio: un'instabilità che penalizza gli italiani e il nostro rapporto con gli altri Stati. Per la Sinistra, però, il presidenzialismo è un problema, per alcuni addirittura un pericolo per la democrazia. Non ci stupiamo, visto che negli ultimi anni si sono sempre ritrovati sugli ..."

