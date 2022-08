Ultime Notizie – Elezioni 2022 | la pillola di Berlusconi | “Politica su migranti umana ma rigorosa”

(Di domenica 14 agosto 2022) “Non so se l’avete capito, ma unaal giorno leva il medico di torno. Unaal giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo dell’immigrazione clandestina. L’immigrazione clandestina è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza. Il mio Governo l’aveva praticamente arrestata, con soli 4000 immigrati nell’anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l’Italia”. Lo afferma Silvio, nel consueto video quotidiano per illustrare il programma del movimento azzurro per lepolitiche del 25 settembre. “L’Europa – chiede l’ex premier – ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i Paesi africani sul Mediterraneo, e coloro che riescono a ...

SkyTG24 : Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore: lo scrittore riesce a parlare - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - junews24com : Di Maria trascina la Juve: «Allegri gli ha dato ordini precisi». Retroscena - - DomaniGiornale : La notte scorsa #SalmanRushdie è stato staccato dal ventilatore e riesce a parlare, ma rischia di perdere un occhio… -

Il Sole 24 ORE

TEMI: bomba codroipo disinnesco bomba friulicodroipofriuli ordigno codroipoDisinnesco della bomba a Codroipo: riapre la statale e riprende il traffico ferroviario ...Tanti i collegamenti a fondo campo durante il pre - partita, in cui verranno date lee le formazioni ufficiali. Chi non ha ancora provveduto ad abbonarsi a DAZN per guardare questa e ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 24.787 casi (-30,2% sulla settimana) e 129 morti Roma, 14 ago. (askanews) - Ultime ore per il deposito al Vimimale dei simboli che troveremo sulle schede elettorali per il rinnovo del ...A poche ore dall’esordio in campionato tra Lazio – Bologna Sarri e Mihajlovic devono sciogliere ancora gli ultimi dubbi in ordine agli undici che inizieranno la gara. Il tecnico biancoceleste dovrà fa ...