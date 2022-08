Ultime Notizie – Elezioni 2022, Bonanni: “Non mi candido, non si fa politica solo in Parlamento” (Di domenica 14 agosto 2022) Raffaele Bonanni, ex segretario generale Cisl, non ha nessuna intenzione di scendere in pista nelle prossime Elezioni politiche 2022 nelle liste di Calenda e Renzi. Ad annunciarlo, dopo i boatos di ieri che lo quotavano tra le fila di Azione, lo stesso Bonanni all’Adnkronos. “Non mi candido perché credo che l’impegno politico passi anche da quello civile e dalle attività sociali e non solo dal Parlamento. E’ questa d’altra parte una anomalia tutta italiana, quella di ritenere che la politica sia fatta solo nelle assemblee elettive e non nella società civile e nel sociale”, spiega ribadendo le stesse ragioni che lo portarono a rifiutare la candidatura in Forza Italia annunciata da Berlusconi nel 2018. “Questo aspetto racconta tra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 14 agosto 2022) Raffaele, ex segretario generale Cisl, non ha nessuna intenzione di scendere in pista nelle prossimepolitichenelle liste di Calenda e Renzi. Ad annunciarlo, dopo i boatos di ieri che lo quotavano tra le fila di Azione, lo stessoall’Adnkronos. “Non miperché credo che l’impegno politico passi anche da quello civile e dalle attività sociali e nondal. E’ questa d’altra parte una anomalia tutta italiana, quella di ritenere che lasia fattanelle assemblee elettive e non nella società civile e nel sociale”, spiega ribadendo le stesse ragioni che lo portarono a rifiutare la candidatura in Forza Italia annunciata da Berlusconi nel 2018. “Questo aspetto racconta tra ...

