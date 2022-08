Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 2.143 contagi e 20 morti: bollettino 14 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 2.143 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 20 morti. 17.579 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,2%. 41.964 i decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 32, uno più di ieri; quelli nei reparti Covid ordinari 914, 65 meno di 24 ore fa. Nel Milanese i contagi sono oggi 538. Seguono le province di Brescia (+358), Bergamo (+202), Monza e Brianza (+159), Varese (+144), Pavia (+151), Como (+131), Mantova (+125) e Cremona (+124). Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia, con 71 nuovi casi registrati a Lecco, 60 a Lodi e 32 a Sondrio. Adnkronos, ENTD, Get ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 2.143 i nuovidainsecondo ildi, 14. Si registrano inoltre altri 20. 17.579 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,2%. 41.964 i decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 32, uno più di ieri; quelli nei repartiordinari 914, 65 meno di 24 ore fa. Nel Milanese isono538. Seguono le province di Brescia (+358), Bergamo (+202), Monza e Brianza (+159), Varese (+144), Pavia (+151), Como (+131), Mantova (+125) e Cremona (+124). Incremento a due cifre negli altri territori della, con 71 nuovi casi registrati a Lecco, 60 a Lodi e 32 a Sondrio. Adnkronos, ENTD, Get ...

