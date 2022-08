Ultime Notizie – Covid oggi Emilia | 1 610 contagi e 6 morti | bollettino 14 agosto

(Di domenica 14 agosto 2022) Sono 1.610 i nuovidainRomagna secondo ildi, 14. Si registrano inoltre altri 6. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.794.843 casi di positività. 8.178 il totale dei tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 3.075 molecolari e 5.103 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,6%. Sei i decessi nelle24 ore. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.766.342 dosi; sul totale sono 3.797.929 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.948.592. Il ...

SkyTG24 : Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore: lo scrittore riesce a parlare - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - estensecom : Ancora buone notizie dal bollettino pandemico per la provincia di #Ferrara. Anche nelle ultime 24 ore, infatti, il… - fede_guerrini : Secondo Fratelli di Italia 'il reddito di cittadinanza va cancellato' - -

Il Sole 24 ORE

Nellesettimane a Silwan sono cresciute le tensioni fra gli abitanti palestinesi e la enclave ebraica al suo interno. Da Gaza, Hamas ha espresso compiacimento per l'attentato, senza tuttavia ...... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle(Adnkronos) - Sono 1.610 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 6 ...Giusy Orlando la mamma della giovane vittima non si da pace. La furia del 22enne sarebbe scaturita da uno sguardo di troppo della vittima su una ragazzina 15enne di cui l’aggressore si sarebbe invaghi ...