Ultime Notizie – Australia | spari in aeroporto a Canberra | scalo evacuato | un arresto

(Di domenica 14 agosto 2022) L’diinè statodopo che sarebbero stati sparati colpi di arma da fuoco all’interno del terminal. Lo riportano media locali. Secondo quanto riferito, glisarebbero stati uditi nell’atrio del check-in intorno alle 13.30 e un uomo sarebbe stato arrestato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 24.787 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Venerdì 12 agosto erano stati 26.693. Le v… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - isamiccoli52 : RT @sole24ore: ?? Così ha parlato il presidente ucraino #Zelensky: - NuclearObserver : Ultime Notizie del 14 Agosto 2022 Versione UltraHD: -

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 24.787 casi (-30,2% sulla settimana) e 129 morti Tante le gare disputate nella notte valide per il torneo MLS. Grande prova di forza di Toronto FC che, tra le mura amiche, si impone su Portland con un secco 3-1. Protagonisti assoluti del match gli i ...ANCONA - Il calendario della raccolta rifiuti in città modificato per la festività di ferragosto. Anconambiente comunica che «in occasione della prossima festività ...