Ulivi, viti e mais: le colture distrutte dai cinghiali. "In Italia sono oltre 2 milioni: ecco perché sono così tanti" (Di domenica 14 agosto 2022) Ce n'era uno che nuotava in Darsena, a Milano. Per le operazioni di recupero è stato necessario mobilitare quattro squadre dei vigili del fuoco, personale alpino, sommozzatori. Nel Cilento, invece, una madre con due cuccioli si aggirava fra gli ombrelloni della spiaggia di Montecorice. A La Spezia, una famiglia intera ha percorso il parco della Maggiolina. Sulle strade provocano incidenti fra gli automobilisti e motociclisti. Per non parlare dei campi messi a coltura: distrutti. I cinghiali sono ovunque, ogni anno di più. Secondo un'analisi svolta da Coldiretti il totale di questi animali in Italia è salito a 2,3 milioni. In generale, secondo Stefano Masini – responsabile ambiente per l'associazione – il problema è da ricercare in molti fattori: lo spopolamento di alcune aree territoriali, i fenomeni ...

