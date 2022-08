Truman bloccata Navi russe nell' Adriatico | l' operazione top-secret che può scatenare la guerra a casa nostra

(Di domenica 14 agosto 2022) La Russia sfida la Nato nel suo bacino più grande in Europa, il Mediterraneo. Come racconta Repubblica qualche settimana fa siamo andati vicinissimi a uno scontro durissimo tra la marina americana e quella russa. Lo scenario della tensione è stato l'. A quanto pare la portaerei, l'ammiraglia della flotta Nato nel Mediterraneo sarebbe stata "" da una nave russa, la "Varyag" e da un caccia "Ammiraglio Tributs". Una manovra a tenaglia per controllare a distanza coi radar puntati gli spostamenti della nave americana. Un gesto che ha creato parecchia tensione proprio nel mare di. A quanto pare a mettere in atto la manovra c'era anche una terza unità, il "Vasily Tatishchev", un battello spia in grado di intercettare le comunicazioni radio e gli impulsi dei ...

