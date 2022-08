Truffa Hotel Gobbi a Rimini, le avances su Whatsapp e le oltre 500 prenotazioni confermate con 40 camere disponibili: “Il rimborso? Venga in Irlanda con me” (Di domenica 14 agosto 2022) Estate 2022. Metti una settimana di agosto nella bellissima riviera romagnola. Una piadina per pranzo, un bombolone appena sfornato al mattino, due lettini e un ombrellone nel bagno di fiducia dell’Hotel che hai prenotato su Internet. Proprio quando sei pronto a partire per l’agognata vacanza, ecco però che inizia l’incubo: l’alloggio pattuito non esiste. Sono oltre 500 le persone che in questi giorni si sono scoperte vittime di una Truffa da parte del gestore dell’Hotel Gobbi di Rimini. La struttura, due stelle, a fronte di una disponibilità di sole 40 camere ha confermato oltre 500 prenotazioni nello stesso periodo, mandando di fatto l’Hotel in overbooking. La notizia, che ha fatto il giro delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Estate 2022. Metti una settimana di agosto nella bellissima riviera romagnola. Una piadina per pranzo, un bombolone appena sfornato al mattino, due lettini e un ombrellone nel bagno di fiducia dell’che hai prenotato su Internet. Proprio quando sei pronto a partire per l’agognata vacanza, ecco però che inizia l’incubo: l’alloggio pattuito non esiste. Sono500 le persone che in questi giorni si sono scoperte vittime di unada parte del gestore dell’di. La struttura, due stelle, a fronte di unatà di sole 40ha confermato500nello stesso periodo, mandando di fatto l’in overbooking. La notizia, che ha fatto il giro delle ...

