Traffico Roma del 14-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione code per lavori sono segnalate sullaFirenze tra la diramazione dinord e Ponzanono verso Firenzeregolare sul Raccordo Anulare su tutte le con la polizia locale segnala poi un incidente in via Aurelia poco dopo Piazza Irnerio all’altezza di via Ugo da Porta Ravegnana è chiusa temporaneamente per la presenza di olio sul manto stradale via Prenestina tra via dell’Acqua Vergine ed il Raccordo Anulare verso il centro alle 18:30 lo stadio Olimpico Lazio Bologna previste le consuete modifiche alla viabilità Con aree di parcheggio dedicata in Piazzale Clodio e viale diciassettesima Olimpiade a Gianicolense chiusa via Bernardino Ramazzini tra via Giacomo Folchi & via Federico Di Donato deviate le linee bus di zona per i dettagli di queste ...