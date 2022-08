Torino | Sky | “Ecco l’erede di Bremer | è il tempo di Schuurs”

Leggi su seriea24

(Di domenica 14 agosto 2022)- Oggi giorno di riposo per i Granata, dopo la meritata vittoria nella prima usicta stagionale contro il Monza.di mercato per i Granata, dopo la vittoria convincente all’UPower Stadium contro il Monza per 2-1. Apparsi in ottima forma Radonjic, più volte vicino al goal del 3-0 e soprattutto il nuovo arrivato: Miranchuck che ha realizzato un goal da vero rapinatore d’area di rigore. Ora si cerca il sostituto definitivo di Gleisone, secondo Sky, il nome è molto vicino alla chiusura. Come annunciato dal Telegraaf, infatti, Perrdiventa un nuovo giocatore granata. L’accordo è ormai raggiunto con l’Ajax per il difensore centrale olandese, è prevista per oggi la definizione dell’accordo tra granata e lancieri come conferma anche Sky Sport. Il difensore arriverà per 9,5 ...