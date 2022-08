Torino Schuurs, in giornata prevista la chiusura della trattativa: i dettagli (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo la vittoria sul Monza, il Torino non si ferma sul mercato e starebbe per chiudere per l’arrivo di Schuurs dall’Ajax Il Torino parte con il piede giusto nella nuova Serie A battendo all’U-Power Stadium il Monza. La squadra di Juric ha già fatto intravedere ottime cose nonostante le tensioni delle ultime settimane. I granata stanno lavorando ancora sul mercato per consegnare al tecnico gli ultimi tasselli. Su tutti il centrale difensivo. Proprio in queste ore potrebbe definirsi l’accordo tra Torino e Ajax per Schuurs. I granata avrebbero offerto 9.5 milioni più 3.5 di bonus oltre al 15% della futura rivendita. Oggi la chiusura dell’affare e poi il giocatore potrebbe arrivare in Italia tra domani e martedì per le visite. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo la vittoria sul Monza, ilnon si ferma sul mercato e starebbe per chiudere per l’arrivo didall’Ajax Ilparte con il piede giusto nella nuova Serie A battendo all’U-Power Stadium il Monza. La squadra di Juric ha già fatto intravedere ottime cose nonostante le tensioni delle ultime settimane. I granata stanno lavorando ancora sul mercato per consegnare al tecnico gli ultimi tasselli. Su tutti il centrale difensivo. Proprio in queste ore potrebbe definirsi l’accordo trae Ajax per. I granata avrebbero offerto 9.5 milioni più 3.5 di bonus oltre al 15%futura rivendita. Oggi ladell’affare e poi il giocatore potrebbe arrivare in Italia tra domani e martedì per le visite. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo ...

