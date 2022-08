Torino, Schira: “Lukic verso l’addio, Napoli e Roma su di lui” (Di domenica 14 agosto 2022) Torino Lukic- Oggi giorno di riposo per il Torino, dopo la grande prestazione ieri sera in casa del Monza. I Granata, nonostante i vari problemi di spogliatoio, hanno realizzato un ottima gara in casa dei Brianzoli. Gara terminata per 2-1. Una delle problematiche più serie legate al Torino è quella di Sasa Lukic, ieri il mister Granata si è espresso così nella conferenza stampa post partita. ” Con Lukic bisogna capire, ha fatto un gesto clamoroso e grave considerando che è qua da sei anni. Sono amareggiato per quello che è accaduto. Non può permettersi di arrivare a questa situazione. Non so che altro dire, non posso entrare da allenatore nei discorsi sul suo futuro: dovrà parlare con la società“. Parole che lasciano immaginare una separazione rapida tra il giocatore e i ... Leggi su seriea24 (Di domenica 14 agosto 2022)- Oggi giorno di riposo per il, dopo la grande prestazione ieri sera in casa del Monza. I Granata, nonostante i vari problemi di spogliatoio, hanno realizzato un ottima gara in casa dei Brianzoli. Gara terminata per 2-1. Una delle problematiche più serie legate alè quella di Sasa, ieri il mister Granata si è espresso così nella conferenza stampa post partita. ” Conbisogna capire, ha fatto un gesto clamoroso e grave considerando che è qua da sei anni. Sono amareggiato per quello che è accaduto. Non può permettersi di arrivare a questa situazione. Non so che altro dire, non posso entrare da allenatore nei discorsi sul suo futuro: dovrà parlare con la società“. Parole che lasciano immaginare una separazione rapida tra il giocatore e i ...

