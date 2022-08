Tom Sturridge oltre Sandman, tutti i film da vedere per conoscerlo (Di domenica 14 agosto 2022) Tom Sturridge è stata la scelta migliore per dare vita a Sogno/Morfeo nella serie Sandman. Basata sulle opere di Neil Gaiman (creatore anche di Coraline, Good Omens e American Gods), la serie segue un Eterno (una sorta di dio) che governa il mondo dei sogni e degli incubi, intrappolato nel mondo umano dopo che un aristocratico britannico ha eseguito un misterioso rituale. Sogno arriva nel mondo tv nel corpo dell'attore Tom Sturridge e nella storia finisce per trascorrere oltre 100 anni chiuso in uno scantinato nel mondo umano mentre il suo regno va in rovina. L'attore, che è anche uno delle celeb meglio vestite del momento, ha l'aspetto etereo che era ideale per dare vita a un dio che controlla i sogni delle persone, ma prima di ciò era apparso in molti film e alcune serie, dove ha dimostrato che ... Leggi su gqitalia (Di domenica 14 agosto 2022) Tomè stata la scelta migliore per dare vita a Sogno/Morfeo nella serie. Basata sulle opere di Neil Gaiman (creatore anche di Coraline, Good Omens e American Gods), la serie segue un Eterno (una sorta di dio) che governa il mondo dei sogni e degli incubi, intrappolato nel mondo umano dopo che un aristocratico britannico ha eseguito un misterioso rituale. Sogno arriva nel mondo tv nel corpo dell'attore Tome nella storia finisce per trascorrere100 anni chiuso in uno scantinato nel mondo umano mentre il suo regno va in rovina. L'attore, che è anche uno delle celeb meglio vestite del momento, ha l'aspetto etereo che era ideale per dare vita a un dio che controlla i sogni delle persone, ma prima di ciò era apparso in moltie alcune serie, dove ha dimostrato che ...

dalila_cav : RT @kenxbi__: anche oggi è un buon giorno per stannare tom sonoperfetto sturridge - romvantic : RT @MissLaufeysonnn: tom holland che si prende una pausa dai social per via della sua sanità mentale; tom hiddleston che li usa solo per be… - dreamgeless : RT @kenxbi__: anche oggi è un buon giorno per stannare tom sonoperfetto sturridge - helIcheer : RT @kenxbi__: anche oggi è un buon giorno per stannare tom sonoperfetto sturridge - MissLaufeysonnn : tom holland che si prende una pausa dai social per via della sua sanità mentale; tom hiddleston che li usa solo per… -