The Kolors, Stash di nuovo papà: è nata la figlia Imagine (Di domenica 14 agosto 2022) Stash e Giulia Belmonte sono papà e mamma bis: stamattina l’influencer ha dato alla luce la seconda figlia Imagine Fiordispino. Per la coppia è la secondogenita, dopo la nascita di Grace nel dicembre 2020. La voce dei The Kolors e la fidanzata hanno annunciato l’arrivo della piccola Imagine sui rispettivi profili con un post che ritrae le mani della neonata ed uno scatto insieme ai genitori che commentano così: È nata Imagine Fiordispino.Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora… Dai profili Instagram di Stash e Giulia Belmonte Stash di nuovo papà, è nata la figlia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022)e Giulia Belmonte sonoe mamma bis: stamattina l’influencer ha dato alla luce la secondaFiordispino. Per la coppia è la secondogenita, dopo la nascita di Grace nel dicembre 2020. La voce dei Thee la fidanzata hanno annunciato l’arrivo della piccolasui rispettivi profili con un post che ritrae le mani della neoed uno scatto insieme ai genitori che commentano così: ÈFiordispino.Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora… Dai profili Instagram die Giulia Belmontedi, èla...

Nazione_Pisa : Bravi, Biondi e i The Kolors Le voci favolose di Marenia - VTrend_it : Agosto in musica con Michele Bravi, Motta, Mario Biondi e The Kolors e il “Summer talent show” - ParliamoDiNews : Stash dei The Kolors lo confessa: `Mi crea dipendenza` - #Stash #13agosto - cascinanotizie : ?? Marenia, agosto in musica con Michele Bravi, Motta, Mario Biondi e The Kolors ?? Dal 16 al 20 agosto a Marina di P… - venti4ore : Michele Bravi, Motta, Mario Biondi e The Kolors in concerto a Marina di Pisa -