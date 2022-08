Terremoto Rai | è successo all’improvviso | dopo la rivoluzione scoppia la bomba

Leggi su kronic

(Di domenica 14 agosto 2022) In Rai è avvenuto un altro colpo improvviso, che ha interessato proprio lui. Quello che accade è incredibile In questi giorni il passato ha trovato nuovamente spazio nel presente. Una situazione ormai nota a tutti, avvenuta ben 20 anni fa, che torna ad irrompere in modo molto rumoroso. Si parla di una forte. Ultimamente negli ambienti televisivi, ma nello specifico in quelli giornalistici, stanno regnando il caos e la confusione. Gli addetti ai lavori stanno affrontando un periodo in cui sono messi a dura prova per creare e progettare i futuri palinsesti. Nonostante i progetti dei direttori siano precisi, non sempre i loro sottoposti si trovano d’accordo nel realizzare un determinato lavoro. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, sta tornando nei ricordi il saluto di un giornalista in particolare, quando fu costretto ad andare ...