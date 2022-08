Tennistavolo | Europei 2022 | Vivarelli e i tre singolaristi ok | Stoyanov Piccolin out nel misto

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) Nell’ambito degli European Championships, oggi, domenica 14 agosto, sono proseguiti a Monaco di Baviera, in Germania, gliindividualidi: nella seconda giornata, dedicata esclusivamente alle specialità olimpiche, con il tabellone di doppioed i gironi dei tornei di singolare maschile e femminile, si sono registrate quattro vittorie e due sconfitte per gli italiani impegnati. Tris azzurro nella fase a gironi del torneo maschile: nel Gruppo 6 Niagolha battuto lo spagnolo Joan Masip per 3-1 (11-5, 5-11, 11-6, 11-9), mentre nel Gruppo 14 Mihai Bobocica ha superato il lettone Daniels Kogans per 3-0 (11-7, 11-3, 11-6), infine nel Gruppo 20 Jordyha regolato il montenegrino Filip Radovic per 3-0 (11-5, 11-9, 11-9). Nella ...