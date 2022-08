Ten Hag e la crisi nerissima del Manchester United (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - Non è ancora Ferragosto è il Manchester United è già ufficialmente in crisi. I diavoli rossi, una delle squadre più titolate e amate del calcio inglese, hanno perso le prime due partite di campionato, l'ultima volta era accaduto nel 1921, registrando la peggior partenza da quando è nata la Premier League. Per la squadra di Erik ten Hag, arrivato dall'Ajax con una valigia piena di speranze e ambizioni, non c'è neanche l'alibi di aver affrontato squadre talentuose o di alta classifica. I due schiaffi contro il Brighton e, soprattutto le quattro sberle prese in 35 minuti dal Brentford, sono risultati 'unacceptable', inaccettabili, anche per il tifoso più ottimista. Nei primi 180 minuti di campionato lo United ha perso tutte le certezze, partendo da quei giocatori che avrebbero dovuto rappresentare l'asse portante ... Leggi su agi (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - Non è ancora Ferragosto è ilè già ufficialmente in. I diavoli rossi, una delle squadre più titolate e amate del calcio inglese, hanno perso le prime due partite di campionato, l'ultima volta era accaduto nel 1921, registrando la peggior partenza da quando è nata la Premier League. Per la squadra di Erik ten Hag, arrivato dall'Ajax con una valigia piena di speranze e ambizioni, non c'è neanche l'alibi di aver affrontato squadre talentuose o di alta classifica. I due schiaffi contro il Brighton e, soprattutto le quattro sberle prese in 35 minuti dal Brentford, sono risultati 'unacceptable', inaccettabili, anche per il tifoso più ottimista. Nei primi 180 minuti di campionato loha perso tutte le certezze, partendo da quei giocatori che avrebbero dovuto rappresentare l'asse portante ...

Dissing981 : @enricoI00 @Zoroback_023 @paki99999 @ScoutismoRN Mi sa che anche sto ten hag ci sta capendo pochino. - fmirag : @Strokeman6 Aggiungo il pioniere del belgiuoco Ten Hag a zero punti e tutti zitti - infoitsport : Rottura tra Ronaldo e il Manchester United: il portoghese pranza da solo e Ten Hag apre alla cessione - junews24com : Ronaldo 'separato in casa': confessione dallo spogliatoio dello United - - News24_it : Dietrofront Ten Hag: ora Ronaldo può partire | Il portoghese mangia da solo in mensa - Sportmediaset - Sport Medias… -