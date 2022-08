Temporali di Ferragosto, la Protezione civile lancia l’allerta meteo. Coldiretti: «Dal 2012 gli eventi estremi sono aumentati del 1200%» (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto è pronto per festeggiare Ferragosto. Ma tra giornate al mare, in montagna e grigliate potrebbero mettersi di mezzo forti Temporali, soprattutto al Centro-Nord. E non si esclude la possibilità di «criticità idrogeologiche e idrauliche». La Protezione civile ha dichiarato lo stato di allerta meteo in cinque regioni: Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Ma secondo i meteorologi anche buona parte della Pianura Padana potrebbe essere interessata dalla «marcata instabilità». A causarla sarà una depressione di origine atlantica che investirà l’Italia tra domani e dopodomani. Alle precipitazioni che inizieranno nella tarda mattinata del giorno di Ferragosto «a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso», potrebbero associarsi «frequente ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto è pronto per festeggiare. Ma tra giornate al mare, in montagna e grigliate potrebbero mettersi di mezzo forti, soprattutto al Centro-Nord. E non si esclude la possibilità di «criticità idrogeologiche e idrauliche». Laha dichiarato lo stato di allertain cinque regioni: Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Ma secondo irologi anche buona parte della Pianura Padana potrebbe essere interessata dalla «marcata instabilità». A causarla sarà una depressione di origine atlantica che investirà l’Italia tra domani e dopodomani. Alle precipitazioni che inizieranno nella tarda mattinata del giorno di«a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso», potrebbero associarsi «frequente ...

