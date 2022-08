Telenovela De Jong | ecco qual è la sua destinazione preferita

Footballnews24.it

Un colpo di scena dietro l'altro in una, che dura ormai dallo scorso 8 luglio. Per l'... Occhio anche alla battaglia per defra Chelsea e United, c'è sempre Milinkovic di mezzo. La Juve ...Salvo imprevisti infatti, stando a quanto raccolto da Estense.com, laper portare il ... Alla Spal, il ragazzo, cresciuto insieme a De, De Ligt e Van de Beek , andrà alla ricerca di ... Chelsea, offerta faraonica per de Jong: fiducia sulla chiusura Sconfitto in casa dal Brentford, il Manchester United corre ai ripari sul calciomercato e prova a chiudere un doppio colpo in Serie A ...La telenovela de Frenkie de Jong y el Barcelona aún no termina, al encontrarse algunas irregularidades en su anterior contrato. El equipo culé le ha dicho a Frenkie de Jong que ...