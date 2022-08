Taiwan | dopo Nancy Pelosi | nuova visita di delegati del Congresso americano Pechino continua il pattugliamento attorno all’isola

(Di domenica 14 agosto 2022) A 12 giorni di distanza dalladella speaker della Camera, cinque rappresentanti delsono atterrati a Taipei per unadi due giorni nell’isola. La delegazione guidata dal senatore democratico del Massachusetts Ed Markey, incontrerà alti dirigenti per discutere delle relazioni Usa-, della sicurezza regionale, del commercio, di investimenti e altre questioni. Con Markey, ci sono i deputati democratici John Garamendi, Alan Lowenthal e Don Beyer, e la deputata repubblicana Aumua Amata Coleman Radewagen. A riferire delladeidelè stata l’ American Institute in(Ait), ...

La Repubblica popolare considera Taiwan parte "inalienabile" del suo territorio e la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi a Taiwan a inizio agosto, gli Stati Uniti tornano sull'... Taipei, 14 ago. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Una nuova delegazione di deputati statunitensi è sbarcata questo pomeriggio a Taiwan, a soli 12 giorni dalla cont ...