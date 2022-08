Sui giornali straborda il verbo sinistroide: ecco lo strabismo progressista (Di domenica 14 agosto 2022) Mancherebbe lo spazio per mettere in elenco le testate giornalistiche, le riviste, i telegiornali, le trasmissioni televisive, gli approfondimenti, i talk, le radio, le case editrici, ifestival dei libri, del teatro e del cinema,le scuole,le università,i sindacati, i patronati, i centri sociali, le cooperative, le associazioni, le magistrature,le sagre,i concertoni e insomma la rassegna strapaesana delle istanze democratiche dove si coltiva il verbo sinistroide. Per lo più splendente di una cultura da corso serale, ma compensata da un ridicolissimo sussiego trombone, quell'Italia costituisce oggi, ma davvero non da oggi, l'interfaccia sociale di una tradizione politica che è riuscita (ed è una specie di merito) a imporre un canone civico fatto di quattro/cinque fregnacce solidal-stataliste che costituiscono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Mancherebbe lo spazio per mettere in elenco le testatestiche, le riviste, i tele, le trasmissioni televisive, gli approfondimenti, i talk, le radio, le case editrici, ifestival dei libri, del teatro e del cinema,le scuole,le università,i sindacati, i patronati, i centri sociali, le cooperative, le associazioni, le magistrature,le sagre,i concertoni e insomma la rassegna strapaesana delle istanze democratiche dove si coltiva il. Per lo più splendente di una cultura da corso serale, ma compensata da un ridicolissimo sussiego trombone, quell'Italia costituisce oggi, ma davvero non da oggi, l'interfaccia sociale di una tradizione politica che è riuscita (ed è una specie di merito) a imporre un canone civico fatto di quattro/cinque fregnacce solidal-stataliste che costituiscono ...

