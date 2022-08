Stazione di Saronno nel degrado fra senzatetto, risse e ubriachi (Di domenica 14 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il degrado in Stazione a Saronno ha ormai raggiunto livelli preoccupanti. Questa mattina 14 agosto, alle 9.30, c’era un uomo che dormiva sulle scale che collegano il sottopasso al piazzale Cadorna. Probabilmente un senzatetto, ha dormito lì tutta notte e buona parte della mattinata, sotto gli occhi dei passeggeri che andavano a prendere i treni. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 14 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ilinha ormai raggiunto livelli preoccupanti. Questa mattina 14 agosto, alle 9.30, c’era un uomo che dormiva sulle scale che collegano il sottopasso al piazzale Cadorna. Probabilmente un, ha dormito lì tutta notte e buona parte della mattinata, sotto gli occhi dei passeggeri che andavano a prendere i treni. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

